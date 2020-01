An vielen Stellen in Gladbeck fehlen derzeit Abfallbehälter. Der traurige Grund: Allein zu Silvester wurden mehr Papierkörbe zerstört, als die Stadt überhaupt in Reserve hatte.

von Oliver Borgwardt

Sie wurden gesprengt, abgetreten oder abgebrannt: Allein in der Silvesternacht fanden rund 50 öffentliche Abfallbehälter in Gladbeck ein gewaltsames Ende. Das konnte man einem Schreiben der Beigeordneten Linda Wagner an den CDU-Politiker Christopher Kropf entnehmen. Dieser hatte bemängelt, dass auch im Schultendorfer Wäldchen Papierkörbe fehlen würden.

"In diesem eher kleinen Waldstück gab es einmal zwei Papierkörbe. Einer davon wurde nicht mehr ersetzt, nachdem er siebenmal direkt hintereinander durch Vandalismus zerstört wurde", schreibt Wagner. "Der noch vorhandene Papierkorb hat sich als ausreichend erwiesen, wurde aber über Silvester komplett abgebrannt." In diesem Zusammenhang berichtet die Beigeordnete, dass "über Silvester noch weitere ca. 50 Papierkörbe im Stadtgebiet abgebrannt wurden und der ZBG keine

zweistellige Anzahl von Ersatzpapierkörben auf Lager hat".

Zerstörte Behälter werden oft nicht mehr ersetzt

Die neuen Behälter seien nun bestellt und würden bald aufgehängt. Das Problem bleibt aber bestehen: Brennende Abfalltonnen oder Papierkörbe gehören für die Gladbecker Feuerwehr zum Alltag, heißt es von Seiten der Brandbekämpfer. Oft würden die Brände nicht einmal mehr gemeldet und die Bürger fänden dann nur noch geschmolzene oder verbrannte Reste vor. Bei häufigen Zerstörungen verzichtet die Stadt zudem nicht selten darauf, die Abfallbehälter überhaupt noch zu ersetzen.