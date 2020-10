Hat die SPD die Unterstützung der Grünen in Gladbeck mit einem Versprechen erkauft, das nun nicht eingehalten wurde? In einer Pressemitteilung erhebt die Ökopartei schwere Vorwürfe gegen die Sozialdemokraten.



Am 19. September herrschte noch demonstrative Einigkeit: Bereits vor der noch anstehenden Stichwahl um das Bürgermeisteramt hatten die Grünen und die SPD für die anstehende Legislaturperiode des Gladbecker Stadtrates eine Koalition angekündigt (wir berichteten). Dazu hatte die lokale Grünen-Spitze an ihre Mitglieder die Empfehlung ausgesprochen, bei der Stichwahl die Kandidatin Bettina Weist zu unterstützen.

Vize-Bürgermeisteramt angeboten

Als Bonbon für die Unterstützung scheint es ein konkretes Angebot gegeben zu haben: "Aus eigenen Stücken boten uns die Sozialdemokraten vor der Stichwahl das Amt der ersten Vizebürgermeisterin an. Dies verstanden wir als Respekt und Anerkennung", heißt es in der Stellungnahme.

Jetzt nach der Wahl scheinen die Genossen davon aber nichts mehr wissen zu wollen: "Unser eingebrachter Vertrauens- und Enthusiasmusvorschub konnte nicht erfüllt werden. Verabredungen für die Unterstützung von Frau Weist wurden auf Seiten der SPD nicht eingehalten", lautet der Vorwurf der Grünen. Damit seien auch die Sondierungsgespräche ohne Grundlage: Es fehlten "Vertrauen, Respekt, Wertschätzung und Anerkennung" für eine weitere Kooperation.