Ein Kommentar

Das Osterfest 2020 steht unmittelbar bevor. Und es wird auch in Gladbeck in die Geschichtsbücher eingehen. Denn es wird ein ganz besonderes Osterfest werden.

Osterfeuer werden nicht brennen und der für viele Christen ansonsten üblichen Kirchengang fällt ersatzlos aus. Gleiches gilt für den Besuch in Restaurants, ebenso wie gemütliche Treffen mit Freunden und Bekannten in Gaststätten. Feierlichkeiten im Familienkreis sind zwar nicht grundsätzlich verboten, werden aber wohl auch eher die Ausnahme bleiben. Und die Suche nach den Geschenken des Osterhasen wird zumeist auch anders als gewohnt aussehen.

Selbstredend ist es nicht immer einfach, sich über einen langen Zeitraum in Verzicht zu üben. Und das so genannte "Kontaktverbot" gilt ja nun auch schon seit mehren Wochen, zehrt auch bei vielen Gladbeckern an den Nerven. Nun aber gilt es, eben die Nerven zu behalten. Und es geht darum, die ausgesprochenen Einschränkungen einzuhalten. Das gilt selbstverständlich auch für das bevorstehende Osterfest-Wochenende.

Damit auch für alle Gladbecker bald wieder der Alltag mit seinen vielen Freiheiten möglich ist.