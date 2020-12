Frohes Fest! Trotz allem …

Schnee? Nicht in Sicht. Vieles ist eben anders als „früher“ oder „damals“. Sogar das Wetter. Bekommen wir den Klimawandel noch in den Griff? Bekommen wir überhaupt noch was in den Griff?

Ich weiß es nicht.

Wer oder was legt denn heute eigentlich die Weihnachtsgeschenke unter den künstlichen, auseinanderklappbaren Weihnachtsbaum, der voller glitzernder Plastikkugeln und LED-Kerzchen behängt ist? Ist es noch der Weihnachtsmann mit rauschendem Wattebart, oder wird dieses Amt heute zu 50 Prozent von Weihnachtsfrauen erledigt - oder eher zu 99,8 Prozent von Amazon und Konsorten, die an den Vorweihnachtstagen Autobahnen, Straßen und Wege mit ihren Lieferwagen verstopfen, in denen emsige, aber unterbezahlte und übermüdete Boten die „Geschenke“ an den Türen ungeduldiger Empfänger/innen abzuliefern versuchen?

Ich weiß es nicht.

Alle schimpfen auf Corona. Warum eigentlich? Das Virus will sich doch nur vermehren. So, wie wir Menschen uns auch mal vermehrt haben und ja angeblich von „oben“ die Weisung erhielten, uns zu mehren und uns die Erde untertan zu machen. Und wie wir uns dann vermehrt haben. Wie der Staub auf der Fensterbank. Auch wir Menschen wurden irgendwann zur Plage, haben ganze Wälder abgeholzt, tiefe Löcher in die friedliche Erde gebuddelt, nur um braune oder schwarze Kohle aus dem Boden zu rauben. Von anderen gefährlichen Metallen ganz zu schweigen. Haben Tiere erlegt, zerlegt, gegrillt und uns einverleibt. War das eigentlich alles zu vertreten?

Ich weiß es nicht. Alles im Leben hat ja mindestens zwei, wenn nicht sogar mehrere Seiten.

Auch mit unserer eigenen Spezies sind wir nicht zimperlich umgegangen. Haben Mitmenschen ihr Land genommen, sie verfolgt, versklavt und ausgerottet. Haben ihre Heiligtümer geschändet und ausgeraubt. Haben ihre kostbaren Kunstwerke als Trophäen in alle Welt verschleppt und eingeheimst. Mit welchem Recht eigentlich? War es das Recht, auf das wir uns noch heute immer wieder so gerne berufen, wenn es uns an den Kragen geht?

Ich weiß es nicht.

Und nun kommt das Weihnachtsfest, woher eigentlich? Das Fest der Liebe und des Friedens: Real oder über den Bildschirm? Corona hat alles verändert und alles im Griff. Wer darf kommen, wer nicht? Alle Kinder, alle Enkelkinder mit oder ohne Anhang? Alle mit Maske oder Frischluft durch offene Fenster und Türen? Testen vor- oder hinterher - oder besser gleich alle in Quarantäne?

Ich weiß es nicht.

Oder lassen wir besser das Fest ausfallen, bleiben einfach alle in der eigenen Hütte? Essen zu Heiligabend Kartoffelsalat mit vegetarischen Würstchen. Zum ersten Weihnachtstag vielleicht ein gebratenes Kaninchen mit Rotkohl oder Apfelmus. Oder ist Fleisch völlig out (siehe oben)? Am zweiten Tag Aufgewärmtes? Genießen einfach die unvorhergesehene Ruhe? Warten auf die Ballerei an Silvester, die ja eigentlich ausfallen soll. Oder auf die ersten Impfungen?

Mal sehen, wie das weitergeht. Mit Corona, mit uns und der Welt?

Ich weiß es wirklich nicht.

Egal, Euch allen hier im „Lokalkompass“ und auch den Lesegästen wünsche ich besinnliche oder frohe Feiertage in dieser unruhigen Zeit – und grüße in die Runde,

Mac

Ach, hätte ich fast vergessen: Bleibt alle gesund und munter!