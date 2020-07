Hamminkeln-Dingden:

Einsatz für den Löschzug Dingden, am heutigen Nachmittag wurde der Löschzug über den Funkmeldeempfänger zu einem Fahrzeugbrand in der Straße „Fliederweg“ gerufen.

Vorgefunden wurde ein Müllfahrzeug an dem es aus dem Ladebereich qualmte.

Nach Rücksprache mit den Müllmännern wurde die Ladeklappe des LKWs geöffnet und Teile der Papierladung auf die Straße entladen.

Ein Trupp mit schwerem Atemschutz ging mit einem C Rohr zum Ablöschen des Papiers vor. Vorsichtshalber wurde zusätzlich ein Schaumangriff aufgebaut. Dieser kam nicht zum Einsatz. Ein weiterer Trupp unter Pressluftatmer wurde zum auseinanderziehen der Beladung eingesetzt. Im weiteren Einsatzverlauf wurde der Baubetriebshof mit einem Radlader und einem Muldenfahrzeug zur Einsatzstelle alarmiert. Das Brandgut wurde weiter auseinander gezogen, Glutnester abgelöscht und mit dem Radlader in die Mulde verladen und von der Einsatzstelle weggefahren.

Für die Zeit des Einsatzes war die Straße „Fliederweg“ sowie Teile der „Klausenhof Straße“ komplett gesperrt.

Nach zwei Stunden konnte der Leitstelle Einsatzende gemeldet werden.