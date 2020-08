Einsätze der unterschiedlichsten Art hatte die Feuerwehr Hattingen am Sonntag zu bewältigen.



Am Morgen hatte ein Radfahrer einen glimmenden Baumstamm im Röhrkenweg in Blankenstein gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatte ein Anwohner bereits mit ersten Löschmaßnahmen begonnen, die Einsatzkräfte setzten die Arbeit mit einem C-Rohr fort.

Wenig später wurde eine Schlage im Garten eines Wohnhauses am Waldweg gesichtet. Vor Ort fanden die Rettungskräfte eine Ringelnatter unter einer Gartentreppe. Die Besatzung des Hilfeleistungslöschfahrzeugs fing das Tier ein und brachte es an einen geeigneten Platz in der Natur.

Deutlich aufwändiger war ein Einsatz am Nachmittag. In einer Wohnung in der Nordstadt befand sich eine Patientin in einer Zwangslage, dringende medizinische Hilfe war erforderlich. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten die Frau, die medizinische Versorgung erfolgte durch Rettungsdienst und Notarzt. Dieser entschied, einen Rettungshubschrauber für den Transport anzufordern. Wenig später landete "Christoph 8" auf einer Grünfläche an der Nordstraße, nahm die Patientin auf und brachte sie in eine Spezialklinik.