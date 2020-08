Niederrhein-Oberligist Sportfreunde Niederwenigern, in der vergangenen Saison abgeschlagenes Schlusslicht, eilt in der Vorbereitung auf die neue Spielzeit von Sieg zu Sieg.

In den ersten drei Testspielen gegen den Oberligisten SV Schermbeck (1:0), den Bezirsligisten Tusem Essen (4:0) und den Landesligisten Duisburger SV (2:1) kassierten die "Wennischen" nur ein Gegentor, und auch gegen die U19 des Fußball-Bundesligisten Fortuna Düsseldorf stand die Null. Marc-André Gotzeina (25. Foulelfmeter) und Damian Peterburs erzielten die Tore zum 2:0-Sieg.

Nicht zufrieden war Trainer Marcel Kraushaar mit dem drei Gegentoren tags darauf. Allerdings erzielten seine Schützlinge acht Treffer und deklassierten den ersatzgeschwächten Oberligisten Westfalia Herne mit 8:3 (3:1). "Offensiv waren wir sehr variabel", lobte der vom "Co" zum Chef beförderte Kraushaar. Kento Wakamiya traf viermal (31., 55., 75. und 90.), die weiteren Tore erzielten Jan Adolphs (9. und 60.), Dominik Enz (27.) und Maximilian Golz (79.). Einziger Wermutstropfen: Florian Machtemes verdrehte sich das Knie und fällt erst einmal aus.

Am heutigen Mittwoch wird Marcel Kraushaar gewiss nach Sprockhövel reisen, um sich ab 19.30 Uhr das Testspiel der TSG gegen den 1. FC Bocholt anzuschauen. Der Ex-Zweitligist ist Auftakt-Gastgeber der Sportfreunde Niederwenigern am 6. September.