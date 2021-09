Im Oktober bietet das Kulturamt und das Jugendamt der Stadt Hilden wieder zwei kostenfreie Workshops im Rahmen von „Kulturrucksack NRW“ an.



Musikalisch geht es am Samstag, 2. Oktober, und Sonntag, 3. Oktober, jeweils von 9.30 bis 14 Uhr zu. An diesen Terminen findet ein zweitägiger Percussion-Workshop mit Ralf Zartmann statt. Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren mit und ohne musikalische Vorerfahrungen lernen im Rahmen des Workshops verschiedene Percussion-Instrumente und deren Spielweise kennen. Am zweiten Workshop-Tag wird gemeinsam mit der Junior-Percussion-Group der Musikschule unter der Leitung von Ralf Zartmann improvisiert.

In den Herbstferien

Künstlerisch wird es dann in den Herbstferien. In einem dreitägigem Graffiti-Workshop wird zunächst Theorie und Praxis zum Thema Graffiti und Buchstaben besprochen. Nach einer gemeinsamen Konzeptionsphase soll dann eine Unterführung im öffentlichen Raum gestaltet werden. Den Teilnehmern wird der Umgang mit der Sprühdose und die großflächige Gestaltung im Team nähergebracht.

Die Kinder und Jugendlichen zwischen 10 und 14 Jahren bekommen einen Einblick in eine Kunstform, die abseits der üblichen Komfortzone stattfindet. Der Workshop findet von Freitag, 15. Oktober, bis Sonntag, 17. Oktober jeweils von 11 Uhr bis 16 Uhr an verschiedenen Orten in der Hildener Innenstadt statt.

Verbindliche Anmeldungen

Verbindliche Anmeldungen können per E-Mail an: kulturamt@hilden.de gesendet werden. Weitere Informationen erteilt das Kulturamt unter Telefon 02103/721237.

"Bei der Durchführung werden die am Tag des Workshops geltenden Regelungen im Rahmen der Corona-Schutzverordnung berücksichtigt.", heißt es in der Ankündigung.