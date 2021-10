Gründächer als Beitrag zur Klimaanpassung

Vortrag am 26.10. 18.30 Uhr

Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die Sommer zunehmend trocken und sehr heiß verlaufen. Gleichzeitig erleben wir immer häufiger Unwetter mit Starkregen, der Häuser, Grundstücke und die Kanalisation belastet.

Begrünung rund ums Haus kann dazu beitragen, die Auswirkungen dieser Wetterextreme abzumildern und ein spürbar besseres Klima am Haus zu erreichen.

Astrid Lindner (Leiterin) und Jutta Eickelpasch (Umweltberaterin) von der Kamener Verbraucherzentrale, laden am Dienstag, den 26. Oktober 2021, ab 18.30 Uhr, zu einem Online-Vortrag "Dachbegrünung" ein. Zu Gast sind die Fachreferent:innen Katharina Koßmann und

Dr. Bernd Demuth vom Projekt „Mehr Grün am Haus“ der Verbraucherzentrale NRW aus Düsseldorf. Sie erläutern die Vorteile von Gründächern und die Dachbegrünung als eine Möglichkeit, Häuser an die Folgen des Klimawandels anzupassen. Anhand anschaulicher Beispiele stellen die Expert:innen verschiedene Arten der Dachbegrünung vor und beantworten Fragen zur Umsetzung, passenden Pflanzenauswahl sowie zu Pflege, Baukosten und rechtlichen Aspekten.

Weitere Infos zum Projekt der Verbraucherzentrale unter: www.mehrgruenamhaus.de

Interessenten können sich über die Internetseite der Verbraucherzentrale Kamen

www.verbraucherzentrale.nrw/kamen unter „Veranstaltungen“ anmelden.

Die Anmeldung ist kostenfrei.

-----------------