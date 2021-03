Der Kreis Kleve veröffentlicht wöchentlich Messstellen, an denen Geschwindigkeitskontrollen vorgenommen werden. Auch an anderen Stellen im Kreisgebiet sind Geschwindigkeitskontrollen durch Mitarbeiter des Ordnungsamtes möglich. Hier eine Übersicht über die Kontrollpunkte in dieser und der kommenden Woche:

Samstag, 20. März: Kevelaer

Sonntag, 21. März: Rees

Montag, 22. März: Goch-Nierswalde

Dienstag, 23. März: Kranenburg-Wyler

Mittwoch, 24. März: Rheurdt-Schaephuysen

Donnerstag, 25. März: Bedburg-Hau-Till

Freitag, 26. März: Issum-Sevelen

Samstag, 27. März: Uedem-Keppeln

Sonntag, 28. März: Kleve-Warbeyen