Nach der Auflösung der AIDS-Hilfe Kleve startet die AIDS-Hilfe Krefeld ein anonymes und kostenloses Beratungs- und Schnelltestangebot im Kreis Kleve.

Die AIDS-Hilfe Krefeld, gegründet im Jahr 1986, ist ein gemeinnütziger Verein, dessen Hauptaufgabe die Präventionsarbeit zur Verhinderung von HIV-Neuinfektionen und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten, sowie die psychosoziale Begleitung und Betreuung HIV-positiver und AIDS-kranker Menschen, ist.

Während der langjährigen Kooperation mit der AIDS-Hilfe Kleve wurden bereits viele Klienten, aus der zum Teil arbeitsintensiven Beratung und Begleitung, insbesondere aus dem Asylbereich, nach Krefeld vermittelt. Um weiterhin eine Anlaufstelle für Ratsuchende im Kreis Kleve bieten zu können wurde das neue Beratungs- und Testangebot in Absprache mit dem Gesundheitsamt des Kreises Kleve, dem Paritätischen Wohlfahrtsverband Kreis Kleve, der AIDS-Hilfe Kleve und der AIDS-Hilfe NRW konzipiert.

Schnelltests sind möglich

Ab dem 3. November besteht die Möglichkeit sich an jedem ersten Dienstag im Monat, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr, in den Räumlichkeiten des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Kreis Kleve, Nassauerstraße 1, kostenlos und anonym beraten und testen zu lassen. Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie ist eine telefonische Terminvereinbarung vorab unter 02151-657290 oder 0176-64725423 notwendig.

Ein Schnelltest schafft Klarheit. Das Schnelltestangebot beinhaltet den HIV-, Syphilis- und Hepatitis-C Schnelltest. Die Schnelltests funktionieren mit Hilfe von Blutstropfen, die aus der Fingerkuppe von fachkundigem Personal abgenommen werden. Nach circa 30 Minuten ist das Ergebnis ablesbar und wird der getesteten Person direkt mitgeteilt.

Ein weiteres Beratungs- und Schnelltestangebot ist für den Südkreis Kleve in der Stadt Geldern in Vorbereitung und wird zeitnah bekannt gegeben.