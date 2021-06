Auch in diesem Jahr bietet das Klever Kinder- & Jugendzentrum Kalle wieder sechs Wochen lang ein umfangreiches Ferienprogramm in Kleve an.

Für Kinder (ab sechs Jahren) stehen viele unterschiedliche Angebote zur Verfügung: es gibt zahlreiche Wochen-Kurse wie Streetdance, Holzwerken, Skateboard-fahren, Pappmache oder Upcycling. Parallel geht es wochenweise in den Abenteuergarten oder in den Wald. Zusätzlich gibt es am Kalle

Spielnachmittage mit verschiedenen Aktivitäten.

Das ausführliche Programm und die Möglichkeit der Online-Anmeldung gibt es unter www.jz-kalle.de.

Für ältere Kids

Für die älteren Teens (ab 11 Jahre) & Jugendlichen wird in den Ferien in der „MoveFactory“ an der Ackerstraße viel Sportliches wie Parkour, Breakdance und Streetdance angeboten. Es finden wochenweise Kurse statt und zusätzliche kann man im Rahmen der „open factory“ an einzelnen Tagen kommen. Für die Teens findet immer am 1.Samstag im Monat (auch in den Ferien!) von 12-14 Uhr ein kostenloses Parkour-Schnuppertraining statt.

Eine Übersicht aller Angebote unter www.movefactory.eu.

Selbstverständlich werden die Ferienprogramme unter Einhaltung der aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen durchgeführt. Daher ist auch eine vorherige Anmeldung notwendig, da nur eine begrenzte Teilnehmerzahl zulässig ist.

Zu finden ist das Kalle in Kleve an der Lindenallee 99 (direkt neben der Christus-König-Kirche; telefonisch erreichbar unter Tel. 02821/14548.