Frau hat bei Unfall einen Schutzengel

Trümmer auf der Fahrbahn, die Motorhaube eines Autos ist völlig zerstört - einen Unfall dieser Art erwartet man nicht in einer Tempo-30-Zone, doch in Lünen passierte er am Abend in der Laakstraße.

Der Fahrer eines Autos hatte in Höhe der Kastanienstraße die Kontrolle über den Wagen verloren, krachte erst in einen Zaun, dann in einen geparkten Wagen und schoss diesen mehrere Meter über den Gehweg. Die Besitzern des Fahrzeugs, eine junge Frau, hatte noch Minuten vorher am Kofferraum gestanden, sie entging wohl nur knapp schweren Verletzungen. Schäden entstanden auch an einem weiteren geparkten Wagen. Der Fahrer des Unfallwagens und seine Beifahrerin kamen zur Untersuchung ins Krankenhaus. Ein Drogen-Test bei dem Fahrer verlief nach Informationen der Pressestelle der Polizei vom Morgen positiv auf Cannabis und Amphetamine. Polizisten suchten in den Büschen des angrenzenden Gartens nach einem Gegenstand, den der Unfallfahrer laut Zeugen kurz nach dem Crash weggeworfen hatte - und fanden eine CD in einer Hülle. Zum Inhalt der CD gibt es bisher keine Informationen.

