Hubschrauber kreisen für zwei Einsätze

Kontrollen der Bahnlinien sind Routine für die Bundespolizei, doch in der Nacht wurde aus einer solchen Kontrolle in Bergkamen ein Einsatz. In Lünen kam es zu einem weiteren Hubschrauber-Einsatz.

Piloten der Bundespolizei waren auf Streife, hielten Ausschau zum Beispiel nach Sprayern oder Problemen im Bereich der Schienen, da entdeckten sie nahe des alten Bahnhofes am Beversee eine Gruppe von rund vierzig Personen in der Nähe der Gleise. Das Hubschrauber-Team informierte die Kollegen am Boden, die trafen vor Ort auf feiernde junge Menschen. "Der Einsatz dauerte einige Zeit, der Hubschrauber stand währenddessen in der Luft", erklärt ein Sprecher der Bundespolizei. Eine Gefahr für den Bahnverkehr oder die Feiernden konnte letztlich nicht festgestellt werden und auch der Zugverkehr auf der zwischenzeitlich für etwa eine Viertelstunde gesperrten Güterstrecke kam wieder in Fahrt.

Auto prallt vor Baum

Hubschrauber-Meldungen kamen etwa zur gleichen Zeit des Einsatzes in Bergkamen auch aus Lünen - das aber hatte einen anderen Grund. In Höhe des ehemaligen Kraftwerks an der Moltkestraße prallte ein Auto vor einen Baum und die Insassen ergriffen die Flucht. Die Polizei schickte den Hubschrauber Hummel los und fahndete so auch aus der Luft. Im Moment gibt es noch keinen weiteren Details zu diesem Einsatz.

