Räuber flüchtet nach Überfall an Sparkasse

Im Bereich der Sparkasse an der Graf-Adolf-Straße kam es am Montag

gegen 14.30 Uhr zu einem Überfall - nicht aber auf die Bank selbst, sondern auf zwei Kunden.



Die Kunden wollten am Montag mehrere Geldkassetten zur Sparkasse bringen, als sie die Bank über den hinteren Eingang betreten wollten, überraschte sie der mit einer Pistole bewaffnete, maskierte Täter und entriss ihnen eine der Kassetten mit Bargeld in unbekannter Höhe. Der Täter flüchtete im Anschluss zu Fuß in Richtung Dortmunder Straße, eine Zeugin sah ihn nach Informationen unseres Mitarbeiters vor Ort vermutlich an der Wilhelmstraße. Die Polizei fahndete nach dem Täter, hatte dafür auch einen Hubschrauber in der Luft. Die Hummel, so der Name des Hubschraubers, kreiste über der Innenstadt. Die Kunden wurden nach Auskunft der Pressestelle der Polizei Dortmund leicht verletzt, vermutlich durch den Einsatz von Pfefferspray. Zeugen, die im Vorfeld der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht habe, melden sich unter Telefon 0231 / 132 74 41 bei der Kriminalpolizei.