Schwerer Verkehrsunfall in Bork

Zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem SUV kam es am Donnerstagnachmittag auf der Vinnumer Straße in Bork.

Beide Verkehrsteilnehmer kamen vom Kreisverkehr und fuhren in Richtung Vinnum.

Der sechzigjährige Motorradfahrer bremste ab, um rechts in einen Privatweg abzubiegen, dieses übersah die vierundvierzigjährige SUV Fahrerin und fuhr auf das Motorrad auf.

Der Motorradfahrer landet durch die Wucht des Aufpralls im Straßengraben.

Der Rettungsdienst brachte den Motorradfahrer schwerverletzt ins Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme war die Vinnumer Straße voll gesperrt.