Sturm fällt Bäume und ein Dixi-Klo

Bäume, Äste und ein Dixi-Klo warf der Sturm zu Boden, bisher aber halten sich in Lünen, Selm und dem restlichen Kreis Unna die Schäden in Grenzen.

In Nordrhein-Westfalen wütete das Sturmtief so stark, dass der Bahnverkehr zeitweise nicht mehr rollte, doch im Kreis Unna hatten die Menschen offensichtlich Glück. In Lünen musste die Feuerwehr bisher nur fünf Mal ausrücken, alles kleinere Einsätze. Die Mehrzahl der Einsätze konzentrierte sich auf Wethmar, hier stürzten in der Dorfstraße drei Bäume um - zwei Mal auf die Fahrbahn, ein Mal auf eine Radweg. Im Bereich Stadtmitte wehte der Wind das Dixi-Klo auf die Fahrbahn und an der Bebelstraße fiel ebenfalls ein Baum auf einen Radweg. In Selm blieben die Melder der Feuerwehr bis zum Mittag still: Die Ehrenamtlichen mussten bis zu diesem Zeitpunkt zu keinem Sturm-Einsatz ausrücken, so Feuerwehr-Chef Thomas Isermann. Nach Informationen der Pressestelle der Polizei Unna kam es aufgrund des Sturms kreisweit zu 23 Gefahrenstellen, aber keinen Unfällen.