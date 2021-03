Sturm Klaus: Baum trifft Mann am Kopf

Sturmtief Klaus hält Polizei und Feuerwehren im Kreis Unna in Atem. In Lünen traf ein umstürzender Baum einen Mann.

In Lünen musste die Feuerwehr auf der Hammer Straße einen Baum von der Fahrbahn holen und war erst Minuten zurück an der Wache, da krachte nur vierhundert Meter weiter der nächste Riese zu Boden. Der Baum blockierte beide Fahrstreifen und so wurde auch er zum Fall für die Feuerwehr. In Wethmar an der Dorfstraße fällte Klaus ebenfalls einen Baum, hier stürzten Teile einer massiven Kastanie auf ein Haus. In Brambauer traf ein dicker Baum einen Holzunterstand in einem Garten, ein Mann wurde dabei schwer am Kopf verletzt verletzt und musste in ein Krankenhaus. Christoph 8, der auf dem nahen Schulhof der Profilschule gelandet war, flog den Verletzten nach Informationen eines Sprechers der Stadt Lünen in die Unfallklinik in Dortmund-Nord. In Gahmen kippten im Sturm mehrfach die Baustellen-Ampeln an der Kanalbrücke auf die Fahrbahn. Selm hatte offensichtlich mehr Glück. Die Feuerwehr musste hier nur zu einem Einsatz ausrücken, an der Berliner Straße kippte ein Baum auf eine Gartenhütte.

Thema "Sturm" im Lokalkompass:

