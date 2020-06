Unfall: Transporter schleudert über Feld

Trümmer verteilten sich über hunderte Meter, das Auto fällte einen Baum - nach einem schweren Unfall zwischen Alstedde und Bork kamen zwei Männer ins Krankenhaus.

Wie Polizisten am Unfallort ermittelten, war nach ersten Erkenntnissen wohl Alkohol im Spiel. Der Fahrer des Wagens (27) aus Castrop-Rauxel kam am Morgen von Fronleichnam aus Lünen über die Alstedder Straße, verlor im Bereich einer Linkskurve die Kontrolle über den Kleintransporter. Der Vito geriet erst nach rechts von der Fahrbahn ab, dann nach links, touchierte einen Baum, fällte einen weiteren und überschlug sich im angrenzenden Maisfeld mindestens fünf Mal. Ein Baum stoppte den Wagen nach über zweihundert Metern. Fahrer und Beifahrer, ein junger Mann (23) aus Datteln, konnten sich selbst aus dem völlig zerstörten Fahrzeug befreien - und begannen noch vor Eintreffen der ersten Rettungskräfte der Feuerwehren aus Lünen und Selm mit Aufräumarbeiten am Unfallort. Trümmer, darunter die Stoßstange, fanden Feuerwehrleute ordentlich abgelegt im Laderaum, im Motorraum befestigt ein Abschleppseil. Rettungswagen brachten die Verletzten in Krankenhäuser, dort bleiben sie vermutlich mit schweren Verletzungen vorerst in stationärer Behandlung. Zur Spurensicherung, die schon aufgrund der Länge der Unfallstelle sehr aufwendig war, kam auch eine Drohne der Polizei zum Einsatz.

