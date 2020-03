Ein Treffpunkt für alle Queen-Fans ist das Heinz-Hilpert-Theater Lünen am Donnerstag, 02.April 2020 - 20.00 Uhr, wenn die Show QUEEN THE MUSIC aus den Niederlanden zu Gast ist.

QUEEN THE MUSIC ist ein abendfüllendes Musikspektakel mit den größten Hits von Queen, dargeboten von einer neunköpfigen Band mit vier Top - Sängern, musikalisch und visuell außergewöhnlich und energiegeladen.

Ob "Bohemian Rhapsody", "Anotherone Bites The Dust", "We Will Rock You", "We Are The Champions",

"Don't Stop Me Now" oder "Somebody To Love", Timothy Drake, Kristian Salisbury, Cindy Outshoorn und Michelle Splietelhof interpretieren, gemeinsam mit ihrer Band, die Songs sowohl stimmlich als auch musikalisch auf originelle Art und Weise neu und voller Überraschungen.

In einer besonderen Gastrolle verkörpert Opernsängerin Linda Kinsbergen, durch ihre unglaubliche Ähnlichkeit in Aussehen und Stimme, die Rolle der Montserrat Caballe im epischen Barcelona, wie keine Zweite.

Tickets gibt es im laufenden Vorverkauf, bei: Kulturbüro Lünen-02306/1042299-sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen und über eventim