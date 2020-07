Unbekannte zerstören alten Baum-Riesen

Blätter hat der Baum nicht mehr, der alte Riese stirbt - und die Polizei sucht die Täter! Unbekannte bohrten Löcher in den Stamm, füllten die wohl mit einer schädlichen Substanz.

Baum-Experten schätzen, dass die schöne Platane in der Karlstraße in Gahmen wohl rund hundert Jahre alt ist, doch die Unbekannten verurteilten den Baum, der mit seinem Alter mindestens einen Krieg überlebt hat, mit ihrer Tat zum Tode. Im Stamm kurz über der Wurzel sind vier Löcher zu sehen, vermutlich spritzten die Täter in diese eine Flüssigkeit. Die Platane sieht nach der Attacke schon im Juli aus wie im Herbst, hat eine kahle Krone - ein krasser Gegensatz zu den stattlichen und grünen Platanen in der Nachbarschaft. Die Stadt Lünen geht davon aus, dass der Baum wohl nicht mehr zu retten sein wird und gefällt werden muss, der Schaden betrage mehrere tausend Euro. Eine Belohnung in Höhe von zweihundert Euro winkt denen, die sachdienliche Hinweise geben können, die zur Ergreifung der Täter führen, verspricht die Stadt. Zeugen melden sich unter Telefon 0231 / 132 74 41 bei der Kriminalpolizei in Dortmund.

Thema "Baum" im Lokalkompass:

