SPD-Beckinghausen wählt neuen Vorstand und macht Ausblick auf anstehende Themen

Erfolgreiche Politik vor Ort, Vorstandswahlen sowie Anträge für den Stadtverbandsparteitag. Darum ging es schwerpunktmäßig auf der Jahreshauptversammlung des SPD-Ortsverein Lünen-Beckinghausen.

„Wir haben einiges bewirkt in den vergangenen Jahren und werden unsere erfolgreiche, ehrenamtliche Arbeit fortsetzen. Dabei nehmen wir Anregungen von Bürgerinnen und Bürgern gerne auf“, so Vorsitzender Robert Schmidt in seinem Bericht. „Zu den Erfolgen unserer Arbeit gehörte die Einrichtung der AWO-KiTa „Wunderfitz“ mit nun bereits sechs Gruppen, die grundlegende Spielplatzerneuerung am Holunderweg und die Aufwertung des Volksparks Schwansbell mit einem Trimm-Dich-Pfad. Neben den Europa- und Kommunalwahlen waren auch verschiedene Besichtigungen, etwa bei der Baustelle zur Wasserstadt Aden oder dem sogenannten Brandt-Gelände an der Kamener Straße, sowie die Radtour mit Michael Thews durch Horstmar und Beckinghausen auf der Agenda des Ortsvereins. Der Ratsherr Detlef Seiler wurde bei der Kommunalwahl erneut mit Mehrheit direkt wiedergewählt.“

Zu den anstehenden Themen zählen die Sozialdemokraten den Neubau des Feuerwehrgerätehauses, die Errichtung eines Spiel- und Dorfplatzes in Beckinghausen, Maßnahmen zur Radverkehrsförderung, die Begleitung und Konkretisierung der IGA 2027 – hier insbesondere auch der IGA-Radweg mit den zwei Brückenbauwerken über die Kamener Straße und die Lippe -, und wieder mehr direkte Kontakte mit AnwohnerInnen nach der Pandemie.

Für den Stadtverbandsparteitag im November hat der SPD-Ortsverein Beckinghausen vier Anträge formuliert. So sollen im ganzen Stadtgebiet Ladesäulen für E-Autos und E-Bikes errichtet werden. Bislang gibt es für E-Autos nur 15 Standorte in der Lippestadt, davon keinen im Ortsvereinsgebiet. Das Radfahren soll grundsätzlich attraktiver werden. So sollen weitere Radstationen an belebten Orten, denkbar wäre beispielsweise der Horstmarer Seepark, aber auch grundsätzlich mehr Abstellmöglichkeiten in Lünen zusätzliche Anreize schaffen. Auch die wichtige Arzneimittelproduktion ist ein Thema für die SPD. Diese soll wieder mehr in Europa stattfinden.

Unter der Versammlungsleitung des SPD-Fraktionsvorsitzenden Rüdiger Billeb fanden die Wahlgänge statt. Der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Robert Schmidt wurde erneut wiedergewählt. Seine drei Stellvertreter sind Detlef Seiler, Sven Weber und Friedhelm Wittlieb. Zum Kassierer wurde Sven Weber und zum stellvertretenden Kassierer Udo Kath gewählt. Als Beisitzer komplettieren Klaus Brüske, sowie die jüngeren Mitglieder Kevin Glock und Mats Seiler das Vorstandsteam. Zu den KassenprüferInnen wurden Gabi Brüske und Christian Nowak gewählt. Als Nominierungen für den nächsten Stadtverbandsvorstand wurden Friedhelm Wittlieb (Beisitzer) und Sven Weber (Revisor) festgelegt.