Impfzentrum Klinik am Park in Lünen-Brambauer:

Um die große Nachfrage nach Immunisierung bedienen zu können und die Impfquote zu erhöhen, hat das Klinikum Westfalen neben dem Knappschaftskrankenhaus Dortmund auch an der Klinik am Park in Lünen-Brambauer ein Impfzentrum für jedermann eingerichtet.

Der Zugang erfolgt von außen an der Ferigestraße (gegenüber der Realschule) und ist ausgeschildert.

Geimpft wird nur mit Termin, den Sie online buchen können:

https://www.klinikum-westfalen.de/Inhalt/Unternehmen/_Corona-Impfung.php

Geimpft wird zurzeit ausschließlich mit dem Impfstoff Moderna. Unter 30-Jährige und Schwangere können damit nicht geimpft werden.

Bei Boosterimpfungen soll nach behördlicher Empfehlung (RKI-Empfehlung vom 21.12.2021) ein Abstand von 3 vollendeten Monaten zur vorangegangenen Impfung eingehalten werden.

Für Ihren Impftermin benötigen Sie:

Impfausweis

Personalausweis/Pass

FFP2-Maske

Ausgefülltes Aufklärungsmerkblatt und ausgefüllten Anamnesebogen, die Sie vorab herunterladen können.