Kommentar: Sturm ohne Panik

Vorsicht, Wetter-Chaos! Horror-Sturm bläst mit Todes-Böen über das Land! Die Zutaten für mediale Panikmache sind einfach - doch die kostet am Ende die Glaubwürdigkeit. Ein Kommentar von Daniel Magalski:

Sabine, das Orkan-Tief, war über Tage in den Nachrichten. Vom Monster-Sturm war da in manchen Medien die Rede, von Todes-Böen. Worte, die sicher Tausende wie gewünscht zum schnellen Klick verleiteten, aber weit entfernt waren von seriösem Journalismus. Sabine war, als sie dann über Deutschland zog, zum Glück auch weit entfernt vom Monster-Sturm oder dem Jahrhundert-Orkan. Schäden verursachte aber auch Sabine. Bäume kippten um, trafen Häuser und Autos und das ist - auch ohne Verletzte oder gar Tote - für die Betroffenen in jedem Fall keine schöne Sache. Hohn und Spott derer, die in den sozialen Medien fast schon enttäuscht schrieben, ob dieses laue Lüftchen denn wirklich den Wirbel im Vorfeld wert gewesen sei, sind deshalb ebenso fehl am Platz wie mediale Panikmache. Warnungen müssen auf jeden Fall sein, damit am Ende niemand böse überrascht wird, aber bitte sachlich - dann klappt es auch mit der Glaubwürdigkeit.

Thema "Unwetter" im Lokalkompass:

