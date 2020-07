Kreis meldet nur einen neuen Corona-Fall

Das Corona-Virus bestimmt seit Monaten unser Leben. Im Ticker des Lüner Anzeigers lesen Sie die aktuellen Informationen zur Situation im Kreis Unna auf einen Blick:

2. JULI

17.41 UHR Im Kreis Unna ist am Donnerstag nur ein neuer Corona-Fall in Kamen gemeldet worden, dem gegenüber stehen acht wieder gesunde Corona-Patienten.

16.05 UHR Schluss mit Baden im Horstmarer See- ab dem 3. Juli erlässt die Stadt Lünen bis auf Weiteres ein offizielles Verbot. Auslöser ist die Corona-Krise - hier lesen Sie mehr: Link



1. JULI



16.32 UHR Eine Person aus Lünen und eine aus Bergkamen sind mit dem Corona-Virus infiziert, meldet der Kreis Unna. Der Fall in Bergkamen steht im weiteren Zusammenhang mit den Fällen bei der Firma Tönnies.

30. JUNI

16.57 UHR Dienstag wurden drei neue Corona-Fälle im Kreis Unna bekannt, je einer in Bergkamen, Unna und Bönen. Ein Fall steht im Zusammenhang mit einem Tönnies-Mitarbeiter und ist das Ergebnis der Tests in einer Kita in Bergkamen. Die Kontaktpersonen stehen unter Quarantäne. Im Kreis Unna erhöht sich damit die Zahl der "Tönnies-Infektionen" auf 25 Fälle - acht Mitarbeiter und siebzehn Menschen in der Infektionskette.

29. JUNI

15.57 UHR Die Woche beginnt im Kreis Unna mit traurigen Nachrichten: In Holzwickede starb am Sonntag eine Frau (62), ihr Tod steht im Zusammenhang mit dem Corona-Virus. Die Zahl der Neuinfektionen ist über das Wochenende um sechs Fälle gestiegen, drei in Lünen, zwei in Bergkamen und einer in Bönen. In Lünen meldet der Kreis am Montag zudem einen neuen Fall.

26. JUNI

18.48 UHR Der Kreis liefert neue Zahlen zu den Folgen des Corona-Ausbruchs bei der Firma Tönnies im Kreis Gütersloh für den Kreis Unna: In Städten und Gemeinden des Kreises, bis auf Schwerte und Holzwickede, wohnen 33 Tönnies-Mitarbeiter, davon haben acht das Corona-Virus, einer kommt aus Lünen, einer aus Kamen und sechs aus Bergkamen. Tests in den Familien dieser Mitarbeiter brachten in Lünen drei weitere Infektionen ans Licht, in Kamen zwei und in Bergkamen zehn von einem Labor bestätigte Fälle.



16.09 UHR Die Corona-Zahlen im Kreis Unna erhöhen sich am Freitag um drei Fälle - zwei in Bergkamen und einer in Schwerte. Die Zahl der wiederGesunden steigt ebenfalls um drei Personen.



25. JUNI

16.16 UHR In Bergkamen sind neue Corona-Fälle bekannt geworden - nach fünf Infektionen vom Wochenende sind es nun weitere sechs Erkrankungen in der Stadt. Wie Constanze Rauert, Pressesprecherin des Kreises Unna erklärt, stehen die Fälle im Zusammenhang mit der Infektionswelle beim Fleisch-Riesen Tönnies. In Lünen wurde ein neuer Fall gemeldet, dazu kommen zwei in Kamen.

HINWEIS: Die Redaktion des Lüner Anzeigers tickert seit März zur Corona-Situation im Kreis Unna, zum ersten Teil kommen sie über diesen Link.

Thema "Corona-Virus" im Kreis Unna:

