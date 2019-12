Feuerwerk soll am Himmel leuchten, doch zum Jahreswechsel stehen die Chancen schlecht für gute Sicht. Nebel könnte den Blick vermiesen - sehr dichter Nebel.



"Die Luft ist feucht und wir haben nur schwachen Wind, das sind die Grund-Zutaten für Nebel", erklärt Maria Hafenrichter, Meteorologin beim Deutschen Wetterdienst in Essen im Gespräch mit dem Lüner Anzeiger. Das Silvester-Feuerwerk kommt dann als nächster Faktor dazu, denn an dem freigesetzten Feinstaub kondensiert die Luftfeuchtigkeit und das Resultat ist - unter Umständen - sehr dichter Nebel. Der Jahreswechsel vor fünf Jahren war so eine Nebel-Nacht, damals kam es teilweise zu Sichtweiten unter fünf Metern. Folgende war unter anderem die Sperrung von Autobahnen.

