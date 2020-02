Zeuge erlöst Marcel und seine Familie

Marcel* ist zu Hause, entlassen aus dem Krankenhaus. Das Schicksal des jungen Mannes bewegte tausende Menschen - nun hat seine Familie endlich Antworten.

Marcel und seine Freundin waren am Freitag vor fast zwei Wochen im Rewe in Horstmar einkaufen, dort fühlte sich der Lüner nicht wohl und ging vor die Tür. Minuten später, als seine Freundin ihn traf, wirkte er verwirrt, hatte eine Schwellung im Gesicht - doch an das, was geschehen war, fehlte ihm die Erinnerung. Der Artikel im Lokalkompass wurde hunderte Male in den sozialen Netzwerken geteilt, hier sahen ihn über fünfzigtausend User. Mittwochabend schon, nur Stunden nach Veröffentlichung des Beitrags im Lokalkompass, so berichtet sein Vater, meldete sich ein Zeuge bei der Familie. Der Mann hatte beobachtet, was am Freitag zuvor vor dem Rewe in Horstmar passierte: Marcel brach ohne Bewusstsein zusammen, kippte einfach um, direkt auf das Gesicht, erlitt dabei schwere Brüche. Der Mann rief zwei Passanten zur Hilfe, sie kümmerten sich um den Bewusstlosen, alarmierten einen Rettungswagen. "Marcel kam nach kurzer Zeit wieder zu sich, bedankte sich für die Hilfe, stand einfach auf und ging", erzählt sein Vater aus den Berichten des Zeugen. "Danke möchten wir allen Menschen sagen, die uns unterstützt haben, nicht nur für Hinweise, sondern auch für gute Wünsche." Marcel wird weiter untersucht, denn noch kennen die Ärzte nicht die Ursache für seine Bewusstlosigkeit.

