Fit Mix wechselt den Platz:

Das Angebot Fit Mix (bisher mittwochs von 18:15 - 19:15 Uhr) wechselt den Tag und die Uhrzeit. Ab sofort findet Fit Mix - ein Programm aus Ausdauer-, Kraft- und Koordinationsübungen mit und ohne Hilfsmittel - immer dienstags von 18:30 - 19:30 Uhr statt. Der Ort bleibt die Turnhalle an der Profilschule. Interessenten sind herzlich willkommen.

Das übrige Angebot nach den Herbstferien:



Step-Aerobic: Montags 19 - 20 Uhr Turnhalle an der Profilschule:

Anfänger sind willkommen, müssen sich allerdings (natürlich mit Hilfestellung) eigenständig an die eingeübten Choreografien heranarbeiten.

Fit for life - die Montagsfrauen: Montags 20 - 21:30 Uhr Turnhalle an der Profilschule:

Hier gibt es noch freie Plätze, es geht um Beweglichkeit im Alltag und Grundlagenausdauer.

Bewegt älter werden - Seniorenturnen: Dienstags 16 - 17 Uhr Turnhalle an der Profilschule:

Möglichst lange fit und selbstbestimmt in der eigenen Wohnung bleiben und Alltagssituationen bewältigen können, dabei hilft das Training des TV Eintracht mit Gleichgewichtsschulung, Sturzprophylaxe und Beweglichkeit. Auch die Geselligkeit kommt nicht zu kurz.

Ran an die Geräte - Turnen für Mädchen 6 - 10 Jahre: Dienstags 17 - 18:30 Uhr:

Hier gibt es zur Zeit keine Möglichkeit, sich anzumelden, bei Interesse nehmen Sie bitte über die "Homepage" Kontakt zum Verein auf.

Spaß mit Mama und Papa - Eltern-Kind-Turnen: Mittwochs 16- 17:30 Uhr:

Auch hier ist alles voll; bei Interesse nehmen sie bitte über die "Homepage" Kontakt zum Verein auf.

Volleyball - Mixed: Mittwochs ab 20 Uhr Turnhalle an der Profilschule:

Die Volleyballer suchen noch Mitspieler, die gute Laune und Spaß am Spiel mitbringen, einfach im Sportzeug an der Halle vorbeischauen und ausprobieren, ob es passt.

Die Mischung machts / Badminton: Turnhalle an der Profilschule

Jugendliche ab 11 Jahre: Donnerstags 18:30 bis 20 Uhr

Erwachsene: Donnerstags ab 20 Uhr

Auch in diesen Gruppen steht der Spaß im Vordergrund. Es gibt noch freie Plätze. Bitte bei Interesse im Sportzeug zur Halle kommen.

Erlebnisturnen für Vorschulkinder: Freitags 15 - 16:30 Uhr

Erst im Oktober wieder angelaufen und schon großer Andrang. Auch die "Kleinsten" möchten sich bewegen.

Spaß mit Mama und Papa - Eltern-Kind-Turnen: Freitags 16:30 - 18:00 Uhr:

Auch hier ist alles voll; bei Interesse nehmen sie bitte über die "Homepage" Kontakt zum Verein auf.

Ballspiele für Grundschüler (Jungen ab 7 Jahre): Freitags 18:15 - 19:45 Uhr Turnhalle an der Profilschule

Koordination, Beweglichkeit, Gleichgewicht, Ballgefühl und ganz viele kleine und große Spiele (Völkerball, Treibball, Basketball, Fußball und Volleyball).

Fit auch im Alter - Jedermannturnen: Freitags ab 20 Uhr

Die Jedermänner (auch Frauen) suchen Nachwuchs und freuen sich auf neue Teilnehmer*innen. Einfach im Sportzeug an der Halle vorbeischauen.

Weitere Informationen über das Angebot und aktuelle Nachrichten finden Sie auf der "Homepage des TV Eintracht".