Aktiv in der Coronazeit - Wir treiben trotzdem Sport:

Da Corona ein gemeinsames Sporttreiben nicht zulässt, geht das Online-Angebot des Turnvereins Eintracht für seine Mitglieder in die 3. Woche.

Über die Homepage zum Sportkurs in den eigenen 4 Wänden:

Auf der Homepage finden die Mitglieder jeweils ein vom Landessportbund gestütztes Angebot für die Montagsfrauen, Senioren, Vorschul- und Eltern-Kindgruppen sowie für die Jedermänner und Fit-Mix Gruppe. Überwinden Sie den inneren Schweinehund und legen Sie los. Vielleicht verabreden Sie sich ja mit jemandem und bewegen sich gemeinsam - jeder in seinem Wohnzimmer.

Das Angebot kann auch von den nicht aufgeführten Gruppen des Vereins wahrgenommen werden.

Bleiben sie mit Abstand gesund und munter, damit wir bald wieder zusammen Sport treiben können.

Nähere Informationen finden Interesssenten unter dem Menüpunkt Angebot auf der Homepage des Vereins: tve-brambauer.