In den ersten Wochen des Jahres konnten nun die restlichen Gruppen des TV Eintracht ihr Vereins-T-Shirt in Empfang nehmen. Von den Kleinsten in der Gruppe „Spiel und Spaß mit Mama und Papa“ bis zu den Senioren wurden alle Mitglieder anlässlich des 105-jährigen Jubiläums vom Verein mit dem T-Shirt ausgestattet. Dies freute besonders alle erwachsenen Mitglieder, die bei dieser Aktion ebenfalls einbezogen waren.

Nähere Informationen zum Angebot und Vereinsleben des TV Eintracht Brambauer findet man unter tve-brambauer.de.

Interessenten können in den entsprechenden Stunden in der Turnhalle an der Profilschule (Friedhofstraße in Brambauer) vorbeischauen, mitmachen und sich anmelden.