Corona-Pandamie: Verband dankt Vereinen - Kein Termin für Neustart

Lünen. (Jan-) Der Fußball- und Leichtathletik-Verband (FLVW) bedankte sich jetzt bei allen Vereinen für die Unterstützung und das Verständnis in Zeiten der Corona-Krise. Hier der vollständige Brief des FLVW.

„Sehr geehrter Damen und Herren,

liebe Vereinsvertreterinnen und Vereinsvertreter,

in diesen Zeiten wird es zur guten Gewohnheit, dass ich Ihnen schreibe, um Ihnen persönlich wichtige Informationen zukommen zu lassen. Auch heute gibt es erneut so einen Anlass. Im schriftlichen Umlaufverfahren haben der Verbandstag und Verbandsjugendtag entschieden, die Spielzeit 2019/2020 im westfälischen Fußball abzubrechen.

Der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) beendet damit endgültig die Saison. Die Wertung erfolgt wie von den jeweiligen Gremien empfohlen.

Das Abstimmungsergebnis ist einstimmig. Von den 149 Delegierten des Verbandstags haben 144 fristgerecht ihre Stimme abgegeben. Mit 142 Ja- Stimmen, einer Nein- Stimme und einer Enthaltung sprachen sie sich für die Beschlussempfehlung des VerbandsFußball-Ausschusses aus. In der Fußballjugend zeigt sich ein ähnlich klares Bild: Mit 71 Ja-Stimmen und einer Enthaltung folgten auch hier die Delegierten der Empfehlung des Verbands-Jugend-Ausschusses und der Kreis-Jugend-Ausschüsse (VKJA).

Wir alle wären froh gewesen, wenn auch diese Spielzeit auf dem Platz entschieden worden wäre. Warum dies nicht der Fall sein konnte, ist uns allen hinlänglich bekannt. Wir als Ihr Verband waren wie die Politik und so viele andere Institutionen und Verbände ab März diesen Jahres mit einer nie dagewesenen Situation konfrontiert. Weder unsere Satzung noch unsere Spielordnungen oder Durchführungsbestimmungen hatten einen konkreten Plan für solch ein Szenario auf Lager. Auch deshalb hat es etwas gedauert, bis wir Ihnen, unseren Vereinen, Planungssicherheit geben konnten.

Aber auch die Verhandlungen auf westdeutscher Ebene und die Diskussion im Deutschen Fußball Bund kosteten Zeit – Zeit, die nötig war, um alle Vor- und Nachteile abzuwiegen.

Jetzt gibt es also eine Entscheidung im FLVW. Eine Entscheidung, die – wie uns bewusst ist – nicht alle glücklich machen wird, die aber den Wünschen von 88,4 Prozent der Vereine entspricht und die alle Mittel ausschöpft, die wir haben. Diese Entscheidung finden Sie am Freitag in den Offiziellen Mitteilungen und ich hoffe, wie die meisten von Ihnen, dass wir so die Saison 2019/2020 zu einem so gut wie möglichen Abschluss bringen können.

Wie geht es dann im FLVW weiter? Fakt ist, wir wissen nicht, wann die reguläre nächste Spielzeit beginnen kann und deshalb können wir noch keine Staffeleinteilung vornehmen. Auch hier sind wir wieder auf die Behörden angewiesen, die bestimmen, was unter welchen Auflagen zu welchem Zeitpunkt erlaubt ist. Und auch hier werden wir die Aussagen erneut bewerten und prüfen, was für alle unsere Vereine umsetzbar ist.

An dieser Stelle bedanke ich mich erneut für Ihre Geduld, Ihr Verständnis und Ihre offenen Worte. Die vergangenen Wochen waren von gegenseitigem Verständnis und Respekt geprägt, von Solidarität und Austausch untereinander. Davon zeugen zahlreiche Briefe, E-Mails, Telefonate und Videokonferenzen, viele Aktionen in den Vereinen für die Gesellschaft, unzählbare kreative Ideen, untereinander Kontakt zu halten. Lassen Sie uns dies beibehalten. Bleiben Sie im Austausch mit uns, sagen Sie uns auch in Zukunft Ihre Meinung - sportlich fair und solidarisch.

Mit freundlichen Grüßen

Gundolf Walaschewski

FLVW-Präsident“