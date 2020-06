Unsere Übungsgruppen stellen sich vor, Teil III: Fit for Life - Frauengymnastik

Wann und wo?

Seit über 60 Jahren trifft sich jeden Montag ab 20 Uhr in der Turnhalle an der Profilschule die Gymnastiktruppe des TV Eintracht Brambauer.

Aus dem Nähkästchen

Angefangen hat es aber noch eher, nämlich schon 1924, als die Damen sich nicht mehr abschütteln ließen und auch Argumente wie: " Wir haben keinen Vorturner" nicht mehr gelten ließen. Sie bekamen ihre eigene Übungsstunde, zunächst stand Turnen und volkstümliches Turnen auf dem Programm. Wenn Sie mit dem Begriff volkstümliches Turnen nichts anfangen können, darunter wurden früher die leichtathletischen Disziplinen zusammengefasst. Übungsleiter der ersten Stunde war unter anderem Wilhelm Reinsch. ein Foto dazu finden Sie in unserem Bericht zur Vereinsgeschichte Teil III.

Mit dem Besuch von speziellen Lehrgängen für das Frauenturnen kam die Gymnastik dazu, die heute den Schwerpunkt des Angebots bildet. Man blieb immer up to date und besonders beliebt waren die Tanz-Vorführungen bei Vereinsjubiläen und sonstigen Veranstaltungen, die akribisch von der ersten weiblichen Übungsleiterin Paula Vettermann eingeübt wurden.

Tanzvorführung, in der Mitte Paula Vettermann

Trends

Auch die Handgeräte veränderten sich im Laufe der Zeit. Aus den klassischen Gymnastikstäben und Keulen wurden Brazils und Doppelklöppel. Dazu kamen auch Elemente aus der Arobic und der Step-Aerobic und selbstverständlich wurden auch gesundheitliche Aspekte zum Erhalt und der Verbesserung der individuellen Leistungsfähigkeit aufgenommen.

Gesundheitsaspekt

Dabei unterstützt ein allgemeines Krafttraining den Aufbau der Muskulatur, die damit das Skelett stützt und Verletzungen vorbeugen kann und ein angemessenes Herz-Kreislauftraining verbessert die körperliche Leistungsfähigkeit. Durch die ausgesuchten Übungen werden Alltagsbelastungen ausgeglichen beziehungsweise Alltagsbewegungen fallen leichter, weil man sie richtig angeht. Eben "Fit for life".

Unsere Montagsfrauen mit ihrer Übungsleiterin Conni Körbl (vierte von links)

Geselligkeit

Bei den Damen kommt auch der gesellige Teil nicht zu kurz, zum Beispiel bei gemeinsamen Wanderungen vor den Ferien mit anschließendem gemütlichem Beisammensein oder gemeinsame Weihnachtsfeiern. Auch bei den Vereinstagen und Vereinsfesten sind die Damen zahlreich vertreten.

