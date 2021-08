Morgens 5:30 Uhr in Lünen, wo viele Bürger aus Lünen sich noch mal im Bett umdrehen und nicht ans Aufstehen denken, flitzen draußen schon einige Radsportler durch die Stadt.

Seit über einem Jahr hat sich um Organisator Uwe Fohrmeister das #Frühsportgruppetto gebildet (Gruppetto ital. für Grüppchen). Aus dem Grüppchen ist inzwischen eine Gruppe geworden. Angefangen allein und zu zweit sind es inzwischen teils bis zu 8 Sportler geworden, die sich zu „nachtschlafender Zeit“ aufs Rad setzen.

„Der Sport den wir so lieben auszuüben ist unsere Passion. Wichtig ist, dass es nicht mit den Bedürfnissen der Familie und der Arbeit kollidiert und so sind wir auf Uhrzeiten ausgewichen, die für alle passend sind. Aus diesem „Ausweichen“ ist jetzt eher eine Liebe zum Frühsport geworden. Seit Mai 2020 sind wir inzwischen mehr als 300 mal vor 6 Uhr gestartet, auch wenn wir uns coronabedingt zeitweise in Zweiergruppen aufsplitten mussten“ sagt Organisator Uwe Fohrmeister.

Aber was macht die Zeit morgens so besonders, dass man lieber aufs Rad steigt als im warmen Bettchen liegen zu bleiben?

„Die Stimmung am frühen Morgen ist ganz besonders. Grad im Frühjahr und Herbst fahren wir in den Sonnenaufgang hinein. Die Lichtverhältnisse wandeln sich von dunkel zu hell und die Farbspiele am Himmel sind ganz besonders. Teils bleiben wir stehen und genießen einfach mal ein paar Minuten diese Eindrücke.“ so Sebastian Steinrücken, Frühsportler der ersten Stunde.

Neben der Runde morgens nutzen einige Sportler dieses Zusammentreffen auch für den Weg zur Arbeit, so werden die Routen so ausgerichtet, dass man auf den Arbeitsweg abspringen kann.

Auch dem Wetter trotzen die Frühsportler. „Aktuell ist es ja sehr angenehm morgens zu fahren. Aber selbst den Winter sind wir durchgefahren, bis auf die Tage wo Schnee lag. Da weichen die meisten auf die Trainingsrolle aus. Regen lässt sich mit guter Kleidung trotzen und bei einer Stunde kann man sich gut warmhalten.“ so die Gruppe einstimmig.

Die Radfrühsportgruppe schaut also positiv in die kommenden Monate und freut sich auf viele weitere Kilometer im frühen Morgen.