Heute ist es endlich so weit. Nach über 4 Monaten Zwangspause können die ersten Mitglieder des TV Eintracht Brambauer wieder aktiv werden. Zwar als Männer-Turnverein gegründet, sind es einmal wieder die Frauen, die voran gehen. Um 20 Uhr startet das Programm "Fit for life" - Gymnastik für Frauen, auch die Montagsfrauen genannt, weil sie ihren Platz am Montagabend schon so lange verteidigen.

Die Kindergruppen gehen noch nicht an den Start, der Verein arbeitet aber daran, auch ihnen den sport wieder zu ermöglichen.

Interessierte Mitglieder, deren Angebot noch nicht wieder startet, können teilnehmen, weitere Kosten entstehen ihnen nicht. Wegen der Corona-Vorschriften sollen sollen die Teilnehmerinnen - wenn möglich - eine eigene Gymnastikmatte mitbringen.

Bitte beachten Sie aber auch, dass bei aller Freude, wieder Sport treiben zu können und Einhaltung aller Vorsichtsmaßnahmen und Vorschriften immer ein Risiko besteht, sich mit Corona zu infizieren.

Nähere Informationen zum geplanten Angebot und zu den momentan vorgeschriebenen Abläufen finden Sie auf der Homepage des Vereins: TV Eintracht Brambauer