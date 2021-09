Angebot gut angelaufen

Vor 2 Wochen konnte man nach langer Zeit endlich wieder zusammen Sport in der Turnhalle machen. Die einzelnen Angebote des TV Eintracht sind gut angelaufen.

Montags: "Step-Aerobic" und "Fit for life - die Montagsfrauen"

Während die Stepdamen wie gewohnt ihre Bretter im nötigen Abstand aufstellen und nach fetziger Musik ins Schwitzen kommen,

hochgeladen von Martina Seeliger

hat es bei den Montagsfrauen eine Veränderung gegeben, aber sie haben sich schnell an ihre neue Übungsleiterin Carmen Damaschke gewöhnt und haben ihren Spaß mit ihr.

hochgeladen von Martina Seeliger

Dienstags: "Bewegt älter werden" und "Ran an die Geräte":

Bei den Senioren muss sich noch rumsprechen, dass wieder Koordination und Beweglichkeit geschult werden, also sagen Sie es weiter, das Angebot läuft wieder.

Die Kinder freuen sich einfach an der gemeinsamen Bewegung und dass sie wieder "große Sprünge" machen können.

Ran an die Geräte: Endlich wieder "große" Sprünge machen

hochgeladen von Martina Seeliger

Mittwochs: "Spaß mit Mama und Papa", "Fit Mix" und "Volleyball":

Der Aufnahmestop beim Eltern-Kind-Turnen konnte aufgehoben werden, auch wenn der Verein weiterhin auf der Suche nach einer Übungsleiterin für diese Gruppe ist.

mit Abstand fit

hochgeladen von Martina Seeliger

Donnerstags: "die Mischung macht's - Badminton":

Der Donnerstag steht ganz im Zeichen des Spiels mit dem Schläger über das Netz, sowohl die Jugendlichen als auch die Erwachsenen sind wieder aktiv.

gemeinsames Einspielen

hochgeladen von Martina Seeliger

Freitags: "Spaß mit Mama und Papa", "Offenes Ballspielangebot" und "Jedermannturnen":

In der Freitagsgruppen sind noch Plätze frei, probieren Sie es aus.

auf der großen Wippe macht es besonders Spaß

hochgeladen von Martina Seeliger

Achtung: Eine Teilnahme ist bei allen Angeboten nur geimpft, genesen oder getestet möglich.

Nähere Informationen zum Verein finden Sie auf der "Homepage des TV Eintracht".