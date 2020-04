Den Nachwuchs bei Laune halten, Osterausgabe : Der Osterhase hat viel zu tun in diesen Tagen und ist daher auf Hilfe angewiesen. Zumal er wegen Corona auf Abstand bleiben muss. Sie benötigen ein Puzzlespiel oder mehrere Gegenstände, die sich gut transportieren lassen.

Nun bauen Sie einen Parcour auf, über den Stuhl, unter dem Tisch durch, um die Stehlampe - seien Sie kreativ, schauen Sie sich an, wie man herumstehende Möbel in Hindernisse verwandeln kann (Vorsicht: aufpassen, dass nichts kaputt gehen und sich niemand verletzen kann). Das geht natürlich auch im Garten und auch die Aufgaben können verändert werden (neben dem Gartenteich hoppeln, über einen Stein springen usw.). Variieren Sie nach Lust und Laune sowie nach Ihren Gegebenheiten.

Es kann losgehen: Am Startpunkt des Parcours liegen das Puzzle, bei vielen Teilen kann man mehrere Teile in alte Marmeladengläser oder Briefumschläge packen, oder die Gegenstände. Diese werden nun einzeln durch den Parcour zum Ziel gebracht und dort abgelegt. Wenn alle Puzzleteile am Ziel angkommen sind, kann das Puzzle zusammengesetzt werden.

Viel Spaß dabei!

Nähere Informationen zum Vereinsleben und Angebot (das im Moment ruht) unter: tve-brambauer.de.