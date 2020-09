Beton-Koloss ist kein kleiner Happen

Nein, ein Snack ist die Maschinenhalle des alten Kraftwerks nicht, schon seit Wochen knabbern die Abriss-Riesen an dem Beton-Koloss.



Radfahrer und andere, die vorbeifahren oder gehen, machen gerne mal Station und so mancher zückt die Kamera, mindestens aber das Mobiltelefon. Bagger, die den Beton zerschneiden, das Innenleben der Turbine, Schutthaufen, das alles sind beliebte Motive. Das Kraftwerk-Ende ist für Lünen ein historischer Moment, für die Mitarbeiter der Unternehmensgruppe Hagedorn im Moment vor allem eins - viel Arbeit. Der Abriss ist an der Maschinenhalle zwar am besten sichtbar, doch auch hinter den Kulissen läuft er weiter auf Hochtouren.

Thema "Kraftwerk" im Lokalkompass:

> Gemüse wuchs im Schatten der Türme