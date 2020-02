Schutzmasken und Desinfektionsmittel sind kaum noch zu bekommen, das nutzen manche Geschäftsleute und wollen Wucherpreise. Ein Kommentar von Daniel Magalski:

Wochen nur ist es her, da war Corona für die meisten Menschen nicht mehr als eine bekannte Biermarke aus Mexiko. Ende Februar hat sich das drastisch geändert, denn nun redet alle Welt von Corona, dem neuen Virus. In China war die Krankheit noch weit weg, doch spätestens seit dieser Woche ist sie nun hier, mitten unter uns in Nordrhein-Westfalen. Corona wird mit jeder Nachricht über neue Fälle und Tote mehr und mehr ein Synonym. Corona - das ist zugleich Angst vor dem, was da auf uns zukommt und Sorge um seine Liebsten, manchmal und immer öfter an der Grenze zur Panik. Angst ist ein schlechter Ratgeber, aber ein umso besserer Verkäufer. Schutzmasken und Desinfektionsmittel sind kaum noch zu bekommen, wer welche hat, der will sie für sich und seine Familie - oder zweifelhafte Geschäfte. Im Internet geht die Ware für absurde Preise über die virtuelle Ladentheke, bis zu 350 Euro für fünf Masken oder 179 Euro für einen Liter Desinfektionsmittel. Geld zu scheffeln mit der Not anderer Menschen, das ist ein in höchster Weise widerliches Verhalten.

