Müllabfuhr hat in Lünen diesen Plan

Schnee bremste die Müllabfuhr in der letzten Woche und so sind die Mitarbeiter der Wirtschaftsbetriebe Lünen auch in dieser Woche noch im Einsatz.



Plastikmüll, Papiermüll, Restmüll: Tonne reiht sich an manchen Stellen schon an Tonne. Die Wirtschaftsbetriebe wollten seit heute wieder im normalen Rhythmus sein, doch nicht überall klappte dieser Plan. In Lünen fahren deshalb nun zu den normalen Touren zwei zusätzliche Müllautos, sie kümmern sich um die bei Schnee und Eis nicht abgeholten Tonnen. Der Regen, der am Montag einsetzte, mache die Arbeit der Müllabfuhr nicht leichter und man müsse schauen, was die Mitarbeiter schaffen, erklärt Stefan Jonic, einer der Geschäftsführer der Wirtschaftsbetriebe. Im Zweifel dauere es noch etwas, denn es bringe nichts, wenn sich die Müllwerker selbst gefährdeten, heißt es in einer Presseinformation.



Biotonnen entfallen ohne Ersatz

Bürger sollen ihre Tonne, wenn die laut Abfall-Kalender schon an der Reihe war, am Fahrbahnrand stehen lassen, man hole nun sukzessive alles nach, auch am kommenden Samstag und falls nötig auch mit Mehrarbeit, so Jonic. Die Abfuhr der Biotonnen von letzter Woche entfällt aber ohne Ersatz, die Wirtschaftsbetriebe leeren sie - wenn es das Wetter zulässt - beim nächsten Termin in der kommenden Woche. Die Biotonnen, die in dieser Woche Termin haben, wolle man abholen - auch hier aber nur bei ausreichend "warmen" Temperaturen. Sperrmüll-Termine, nach dem Schnee ebenfalls nicht stattfanden, werden nun

