Corona hält den Kreis Recklinghausen weiter im Würgegriff. Auch wenn der Inzidenzwert auf 175,5 gefallen ist, erlebte der Kreis einen weiteren traurigen Tag. 24 Menschen starben in den letzten 24 Stunden an oder mit Corona. Weitere 155 Menschen infizierten sich mit Covid-19. Allerdings sank die Zahl der akut Infizierten.

Die Zahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen im Kreis Recklinghausen beläuft sich aktuell auf 18631. Als genesen gelten inzwischen 16142 der positiv getesteten Personen. Derzeit sind 2077 Menschen aktuell infiziert. Inzidenzwert 175,5. Es gibt 412 Todesfälle.

Ausschlaggebend für die Umsetzung von Maßnahmen ist der Inzidenzwert, den das Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) meldet.

Die Zahlen in den Städten des Kreises Recklinghausen lauten wie folgt (Stand 15. Januar, 6 Uhr):

Marl 2710 Fälle / 2380 Gesundete / 41 Todesfälle / 289 aktuell Infizierte / 170,1 Inzidenz

Castrop-Rauxel 1814 1577 25 212 158,2

Datteln 1213 1059 57 97 133

Dorsten 1760 1569 29 162 109,8

Gladbeck 3019 2538 56 425 272,5

Haltern am See 579 531 4 44 81,9

Herten 2064 1775 63 226 211,9

Oer-Erkenschwick 1096 983 27 86 133,7

Recklinghausen 3555 3025 94 436 214,5

Waltrop 821 705 16 100 143,2

Es handelt sich bei der ersten Zahl um alle je positiv getesteten Fälle. Die Gesundeten sind in der Gesamtzahl inbegriffen.

Diese Statistik in Form einer Karte sowie ein Diagramm zum Verlauf der Pandemie im Kreis Recklinghausen und in den Städten finden Sie auf der Internetseite.

Bei seinem Vorgehen orientiert sich das Gesundheitsamt an den aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts. Ziel ist es, eine Ausbreitung des SARS CoV-2 zu verhindern. Der Kreis Recklinghausen informiert über das Internet unter www.kreis-re.de/corona sowie über soziale Netzwerke. Dort befinden sich auch Links zu den Handlungsempfehlungen vom RKI.

Infotelefon: 02361/53 2626

Darüber hinaus hat die Kreisverwaltung ein Infotelefon für Fragen rund um das Corona-Virus unter der Telefonnummer 02361/53-2626 eingerichtet. Ab sofort ist das Corona-Infotelefon montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr zu erreichen.