Und wieder ein trauriges Hunde-Schicksal, dem sich das Tierheim Marl annehmen muss. Denn vor knapp drei Wochen kam gleich eine ganze Hunde-Familie über die zuständige Behörde ins Tierheim: Mama Lady mit sieben etwa acht Wochen alten Welpen.

Die Zucht mit Hunden der Rasse American Staffordshire Terrier ist in NRW nicht erlaubt. Für die Mama und ihre Welpen ist das Tierheim jetzt auf der Suche nach Interessenten, denn bis zur tatsächlichen Vermittlung vergeht nochmal etwas Zeit.

Lady ist sehr lieb und eine vorbildliche Hunde-Mama

Die Mitarbeiter können für beide Elterntiere bestätigen, dass sie zum Menschen ein absolut einwandfreies Verhalten zeigen. Lady ist sehr lieb und eine vorbildliche Mama, genießt aber auch die welpenfreien Spaziergänge.

Lady ist zirka drei Jahre jung und kann noch nicht sehr viel, aber sie ist verschmust, intelligent und aufmerksam. Im Tierheim wird gerade an der Leinenführigkeit gearbeitet und auch eine Gewöhnung an den Maulkorb wird fleißig geübt.

Für Artgenossen, vornehmlich Rüden, hat Lady aktuell nicht so viel übrig, was aber durchaus auch an der „Elternzeit“ liegen kann. Da man nichts über Lady´s Vergangenheit weiß, wird sie nicht an eine Familie mit Kindern vermittelt.

Wichtig: Bitte informieren Sie sich bei Interesse unbedingt über das Landeshundegesetz - LHundG NRW. Als Halter eines Hundes dieser Rasse müssen Sie Verschiedenes beachten, das beinhaltet auch Behördengänge, Genehmigungen, die notwendige Sachkunde etc.

Bei Interesse schreiben Sie eine E-Mail an: info@tierheim-marl.de