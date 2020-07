Marl. Der Glasfaserausbau in Marl kommt voran. Nachdem bereits im vergangenen Jahr an Marler Schulen mit dem Verlegen der zukunftsfähigen Internetverbindungen begonnen wurde, schreitet nun auch der Kabelausbau in den ländlichen Stadtgebieten voran. In dieser Woche haben entsprechende Arbeiten der ausführenden Baufirma aus Ostfriesland im Bereich Steinernkreuz begonnen. Nahe der Stadtgrenze zu Herten, wo ebenfalls Glasfaser verlegt wird, sind nun erste Vorarbeiten auf der Langenbochumer Straße gestartet. Mit schwerem Gerät werden die Leitungen neben den Fahrbahnen im Grünstreifen unterirdisch verlegt. Halbseitige Straßensperrungen und Verkehrsbehinderungen können von den Baufirmen nicht ausgeschlossen werden.

Die Arbeiten zum Ausbau des Marler Glasfasernetzes laufen unter der Leitung der Deutschen Telekom und sind Teil eines vom Bund geförderten Sonderprogramms zur Erschließung sog. "weißer Flecken" in ländlichen Randbereichen. Spärlich bebaute Gebiete wie rund um die Marler Bauerschaften Steinernkreuz, Frentrop, Lippe oder Löntrop profitieren besonders hiervon. Der Ausbau in Marl soll noch bis 2021 andauern.