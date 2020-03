Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Freitagmorgen, 20. März, gegen8.35 Uhr zu einer Explosion in einer Doppelhaushälfte an der Essenberger Straße in Moers. Hierbei verletzten sich zwei Frauen im Alter von 58 und 90 Jahren derart schwer, dass ein Rettungshubschrauber sie in Krankenhäuser flog. Für beide Moerserinnen besteht zurzeit Lebensgefahr. Ein ebenfalls im Haus befindlicher 59-jährige Mann verletzte sich bei dem Unglück leicht. Er konnte nach ambulanter Behandlung wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. Der Auslöser für die Explosion ist derzeit unklar. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und übernahm die Ermittlungen. Polizistinnen und Polizisten sperrten die Essenberger Straße sowie die umliegenden Straßen für die Dauer der Bergung und der Tatortbesichtigung ab.