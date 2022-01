Ruhrgebiet, KUNST!

Mülheim an der Ruhr



RUHR GALLERY

Gabriele Pluskota

und andere, viele andere Künstler*innen...

zeigten in 2021 in MÜLHEIM

anlässlich des BEUYS-Jahres einige WERKE... und eigentlich sollte noch ein Beitrag... dazu

und zum Thema

ZERRISSENHEIT ( OPUS 83, so der Titel des Bildes von G.Pluskota)

... und zur Künstlerin entstehen, in 2021

nun, es kam leider alles ein wenig anders...

dennoch möchte ich, endlich, wenn auch GANZ anders als geplant, diesen Beitrag aus meinen Entwürfen heraus an die Oberfläche ... für alle sichtbar bringen...

ZERRISSEN... ist diese unsere Welt in der TAT, ...

hin und her-gerissen

hin und wieder und hier und da...

und tief gespalten, angeritzt, angerissen, ZERRISSEN...

Nicht erst seit CORONA, oder BEUYS!?!

Zerrissene Verhältnisse... es zerreist´ uns... das HERZ♥...

ANDERS´...von mir gesehen

hochgeladen von ANA´ stasia Tell

......

Für mich hatte das hier primär gezeigte Werk von

Gabriele Pluskota das THEMA

ZERRISSENHEIT sehr sehr gut gezeigt,

einfühlsam, betroffen, deutlich bildlich und doch mit warmen Erdtönen, blutend, leidend...

und doch sooo´ lebendig...

tief berührt und nein,

nicht zerrissen, sondern nur aufgezeigt,

wie viel ZERRISSENHEIT "da" sein kann, vielleicht auch darf...

und ich erinnere mich gern´an den Tag, als ich dieses wundervolle Werk einer starken Frau

live und Farbe und in all´ seiner Schönheit und Größe habe in der RUHR GALLERY bestaunen durfte:-)

SCHÖNE Erinnerungen an diesen schönen TAG

an diese inspiriende, spannende KUNST

an die wunderbare RUHRGALLERY Mülheim

an gute Freundschaften...

und an eine sympathische talentierte Mülheimer´Künstlerin

AUF ein FROHES gesundes NEUES (KUNST-) Jahr ♥:-)♥

nah... zerspringen/aufgesprungen... aufwendig gemacht

hochgeladen von ANA´ stasia Tell



-----------------------GlückAuf-----------------------

wer mehr über die RUHR Gallery

und/oder zur Künstlerin Gabriele Pluskota wissen möchte...

einfach die bekannten Suchmaschinen nutzen :-))) man kann sich auch direkt mit den Künstlern/Künstlerinnen in Verbindung setzen und natürlich deren KUNST auch erstehen :-)

FOTOS: AAT, alle aus 2021