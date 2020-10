POP-ART / Contemporary Art

London, Paris und New York waren gestern ;).

Der Künstler

und Architekt Sharyar Azhdari (S-ART)

Foto: sharyar Azhdari S-ART-Infinity

hochgeladen von Sharyar Azhdari

hat im RRZ in Mülheim seit dem Wachende gezeigt, das der Ruhrpott mindestens genauso glitzern und erstrahlen kann wie die großen Kunst Metropolen , der vergangenen Jahre.

Foto: sharyar Azhdari S-ART-Infinity

hochgeladen von Sharyar Azhdari

S-ART hat mit noch nie gezeigten Arbeiten im Rhein Ruhr Zentrum neue Maßstäbe gesetzt.

Eine Ausstellung auf über 800 qm mit rieseigen Exponaten und Eye Catchern, die es in der Form in einem Einkaufszentrum in Deutschland noch nicht gegeben hat .

Der Ruhrpott wird bunt . Mülheim als neuer Hot Spot der POP ART

Foto: sharyar Azhdari S-ART-Infinity

hochgeladen von Sharyar Azhdari

Farbgewaltige Bilder vom Künstler und Architekten Sharyar Azhdari (S-ART)

Collagen als Kaschierung auf Holz, Metall oder Leinwand mit Graffiti , Acryl , viel Glitter und einem Harz veredelt.

Foto: sharyar Azhdari S-ART-Infinity

hochgeladen von Sharyar Azhdari

Eine Ausstellung für Jung und Alt , das bezaubert und verzaubert.

Glitter wohin das Auge reicht und fluoreszierenden Farben, die die Besucher in eine andere Welt abtauchen lassen.

Helden, die Sharyar

begleitet und geprägt haben mit der Message "folge deinem Herzen".

Foto: sharyar Azhdari S-ART-Infinity

hochgeladen von Sharyar Azhdari

S-ART

S-ART , einer der erfolgreichsten POP-ART Künstler, der letzten Jahre mit weit über 1000 verkauften arbeiten und aktuellen Ausstellungen in

-Essen in der Lindenallee im Deutschlandhaus

-Düsseldorf in den Schadow-Arkaden

-Hamburg im Hanseviertel

-Burgau

-Schongau

-Heilbronn .

Foto: sharyar Azhdari S-ART-Infinity

hochgeladen von Sharyar Azhdari

Mit Maske und Sicherheitsabstand haben über den Tag verteilt hunderte Besucher, durchweg begeistert, die Ausstellung auf sich wirken lassen. Wer noch nicht da war sollte sich beeilen, da die arbeiten natürlich auch zum Verkauf sind und nach diesem Wochenende viele Arbeiten die Ausstellung wieder verlassen werden.

Unbedingt vorbeischauen und sich selbst vom neuen Epizentrum der POP-ART in Mülheim ein Bild machen. Contemporary Art von S-ART geprägt.