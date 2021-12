DIE STÄNDIGE SAMMLUNG MÜLHEIM –

KUNST & KULTUR AN DER RUHR

Ausstellung in Mülheim vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022



Das Museum an der Ruhrstraße 3 zeigt aktuell eine spannende Auswahl „DIE STÄNDIGE SAMMLUNG“ u.a. Mülheimer Künstlerinnen und Mülheimer Künstler, junge Talente und große Namen aus der „Schatzkammer“.

Plácido Merino (*1960) aus Mexiko City "Little Chuck", 2016, Aquarell - Ständige Sammlung im KuMuMü

Foto: Mülheimer Kunstverein KKRR

Kunst sammeln ist eine große Leidenschaft!

Das Mülheimer Museum an der Ruhrstraße 3 führt Besucher und Gäste durch ständig wechselnde Ausstellungen und durch die vielseitigen Depots, die Ateliers und die Restaurierungswerkstätten.

Fernand Léger (1881-1955) "Rouge et jaune", 1950

- Ständige Sammlung im KuMuMü

- Ständige Sammlung im KuMuMü

Machen Sie Ihren persönlichen Besuchstermin und freuen Sie sich auf ein spannendes Abenteuer im privaten Museum direkt am Ruhrufer im Mülheimer Innenstadtpark "Ruhranlage" gelegen.

Das Kunstmuseum in der Villa Schmitz-Scholl in der Ruhrstraße 3 in der Mülheimer Innenstadt zeigt aktuell eine Auswahl „DIE STÄNDIGE SAMMLUNG“ u.a. Mülheimer Künstlerinnen und Mülheimer Künstler, junge Talente und große Namen aus der „Schatzkammer“.

Eintritt und Parken frei – Freunde und Gäste willkommen!

Mülheimer Jahresthema 2022 "Es lebe die Freiheit"

Foto: Mülheimer Kunstverein KKRR

NAVI-Adresse: Delle 54

Eingang: Ruhrstraße 3

FON: 0208 – 46949 -567

Mail: Museum@Kunststadt-MH.de

Was ist los in Mülheim? - die App KULT des Mülheimer Kunstvereins hilft suchen:

Alle Termine rund um Kunstevents finden mit der aktuellen #KultAppMH

#MMXXII