Am Dienstagnachmittag sorgte die Staatskanzlei NRW endlich für Klarheit: Es gibt nun einen Erlass, nach dem alle Veranstaltungen mit über 1000 Besuchern abgesagt werden. Bei kleineren Veranstaltungen sollen die Gesundheitsämter nach Vorgaben des RKI prüfen, zum Beispiel, ob das Zielpublikum zu Risikogruppen gehört. Nun wird die Stadtverwaltung Mülheim bis nächste Woche Mittwoch sämtliche Veranstaltungen erst einmal bis Ende April auf ihre Durchführbarkeit prüfen.

Freizeitverhalten überprüfen

In der Staatskanzlei NRW traten Ministerpräsident Armin Laschet und NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann vor die Presse und gaben bekannt, dass Großveranstaltungen in NRW mit über 1000 Besuchern grundsätzlich abgesagt werden. Dazu zählt auch die medl-Nacht der Sieger in der Innogy-Halle. Am Samstag, 21. März, wären zu zwei Vorstellungen insgesamt mehr als 4000 Zuschauer erwartet worden. Bei Veranstaltungen unter 1000 Besuchern sollen die jeweiligen Gesundheitsbehörden nach den Vorgaben des Robert-Koch-Institutes entscheiden, wie sie damit verfahren. NRW-Gesundheitsminister Laumann betonte jedoch, dass nicht die Größe der Veranstaltung entscheidend sei für die Gefährdung, sondern der Abstand zwischen den Besuchern. Er appellierte an den Gemeinsinn der Menschen: "Wer jung und gesund ist, wird vielleicht nicht schwer an Corona erkranken, aber er wird Gefährder für Schwächere." Deshalb solle man sein Freizeitverhalten überdenken.

Kein Ersatz für medl-Nacht der Sieger

Parallel zu der Pressekonferenz tagte der Krisenstab der Stadt Mülheim, um das weitere Vorgehen gegen den Coronavirus abzustimmen. Mit den Vorgaben aus Düsseldorf war klar: Auch in Mülheim werden Veranstaltungen gecancelt. Geprüft werden nun erst mal alle Veranstaltungen bis Ende April.

"Wir haben uns diese Frist selber gesetzt", erklärt Pressesprecher Volker Wiebels, denn der Erlass selber gibt keine Frist vor. "Aber es handelt sich um einen dynamischen Prozess, wir wollen keine späteren Veranstaltungen absagen, wenn dann womöglich das Risiko wieder abgeschwächt ist."

Seniorenmesse fällt auch aus

Die erste große Veranstaltung, die gekippt wird, ist die medl-Nacht der Sieger. Sie wird ersatzlos ausfallen, es gibt auch keinen Nachholtermin in diesem Jahr. Es wird überlegt, die Sportlerehrung in einem anderen Rahmen durchzuführen. Definitiv ausfallen werden außerdem das Cheerleader-Treffen in der innogy-Halle am 4. April, die Kulturtage der Mülheimer Grundschulen am 26. März, die Seniorenmesse am 26. April und der Kreativmarkt am 22. März. Die beiden letzteren Veranstaltungen werden vorwiegend von älteren Menschen und Familien besucht, sie gehören zu den Risikogruppen.

Offen ist noch der Umgang mit Events oder größeren Partys, die Privatveranstalter in nicht-städtischen Räumen durchführen. "Da werden nun unsere Juristen prüfen, ob wir als Stadt in solchen Fällen ebenfalls Absagen anweisen können", so Wiebels. Denn letztlich unterscheide der Erlass nicht zwischen kommunalen oder privaten Veranstaltungen. Von sich aus sagte am Dienstag die Werbegemeinschaft Saarn bereits den für den 26. April geplanten Lauf der Liebe ab.