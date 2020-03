Auch die Veranstaltungen in der Stadthalle müssen aufgrund der sich ausbreitenden Corona-Infektionen auf den Prüfstand gestellt werden. Hier ist die Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH zwar Hausherrin, aber die meisten Veranstaltungen werden von Event-Agenturen oder Privatveranstaltern durchgeführt. Nachdem am Dienstag das NRW-Gesundheitsministerium einen Erlass herausgegeben hat, nachdem alle Veranstaltungen mit über 1000 Besucher abgesagt und solche mit weniger Besuchern aber auf bestimmte Kriterien geprüft werden sollen, hat die MST gehandelt.

Fest steht bereits, dass der Kabarettabend mit Ralf Schmitz am Freitag, 13. März, abgesagt ist. Zurzeit wird ein Nachholtermin gesucht. Gecancelt ist auch das Konzert der Musikschule Mülheim "Concerto da Camera“ im Kammermusiksaal. Die Veranstaltung wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Die Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Auch die Vorstellung von "Schwanensee" am 25. März ist abgesagt. Ebenso wie der Kreativmarkt am 22. März.

Veranstalter angeschrieben

"Wir haben alle Veranstalter, die bis Mitte April Termine in der Stadthalle haben, angeschrieben und sie gebeten, ihre Veranstaltung in Hinsicht auf den Erlass genau zu prüfen", erklärt MST-Chefin Inge Kammerichs. Zunächst wartet man die Entscheidung der Veranstalter ab, denn diese, so Kammerichs, tragen auch das finanziellen Risiko. "Ich bin mir aber sicher, dass die Veranstalter verantwortungsvoll mit der Entscheidung umgehen."

Jede Veranstaltung sei anders. Bei einer Veranstaltung in einem der größeren Säle könnten 400 Personen einen ausreichenden Abstand wahren, während 250 im Kammermusiksaal schon sehr eng beieinander sitzen würden. All das müsste bei jeder Veranstaltung individuell abgewägt werden. "Im Grunde schauen wir jeden Tag neu, wie die Situation ist. Es kann sich schnell vieles ändern. Vielleicht gibt es auch schon in den nächsten Tagen einen Erlass, dass auch Theatern, Opern und ähnliche Veranstaltungshallen in NRW ganz schließen müssen, wie es in anderen Bundesländern wie Bayern oder Berlin schon vorgegeben ist."

Was noch offen ist, ist die Abwicklung der Ticketrückabwicklung. "Hier laufen bei uns schon die Telefone heiß", so Inge Kammerichs. Sie bittet um Verständnis, wenn nun erst geklärt werden muss, wie die Rückabwicklung durchgeführt wird. "Wenn wir zum Beispiel für die medl-Nacht der Sieger 4000 Karten über Monate hinweg verkauft haben, wird das Geld ja auch an den Veranstalter weitergeben und liegt nicht bei uns in der Kasse." Aber jeder bekomme sein Geld zurück.

Über die Situation zu allen Veranstaltungen in der Stadthalle will die MST täglich auf ihrer Facebook-Seite https://www.facebook.com/MuelheimTourismus/ und auf ihrer Internetseite https://www.muelheim-tourismus.de/ informieren.

