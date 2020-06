Im September wird gewählt

Darum die Wahrheit nicht mehr zählt.

Nun geht’s um Macht und viele Stimmen

Es geht ums Pöstchen-schnell-erklimmen.

Im Jahre Neunzehn war es dann

Wir Bürger mussten ganz schön ran.

Zwei Drittel Mehrheit für die MüGa,

kein andrer Standort wäre klüger

für unsre schöne Volkshochschule

für richtig gute Lernmodule.

Auf einmal werden sie alle wach

Die SPD, die CDU, und Grüne , ach.

Sie merken „Mensch da war doch was,

Wählerstimmen ach, en masse.“

Nach diesen Stimmen wollen sie fischen

Durch Strategie von geheimen Tischen.

Wie Wendehälse sie sich verrenken

Woll‘n so viel Potential doch nicht verschenken.

Ob rot, ob grün, ob schwarz oder gebräunt

Auf einmal sind sie alle der VHS Freund.

Beginnen wir mit der SPD

Beim Bürgerentscheid sprach sie: Nee, nee, nee!

Frau Griefahn, ja die soll es richten

Soll Macht um Ruhm um sich schichten.

Im Februar sprach sie es aus

„VHS in die Müga und Herr Teich muss in sein Haus.“

So ist das Recht in diesem Staat,

das Urheberrecht er inne hat.

Jedoch dies war in kleiner Runde

seitdem kein Wort mehr von dieser Kunde.

Seit Monaten wird sie gebeten

Die Meinung schriftlich zu vertreten,

doch, nichts, kein Wort lässt sie verlauten,

nein, sie will sich nicht outen.

Wir Bürger lassen uns nicht täuschen

Nicht leise und nicht mit Geräuschen.

Wer gestern noch mit miesen Tricks

Bürger gegen einander ausspielte wie nix,

dem können wir es heut nicht glauben

dass er andres will als Stimmen rauben.



Die CDU, wir können uns erinnern

Herr Oesterwind der kam mit Schwimmern.

Zu spalten unsere Bürgerschaft

sie haben es aber nicht geschafft.

Herr Buchholz , der ist CDU,

will auch den Posten haben, puu.

Vollmundig verkündete er:

“ Die VHS, das steht jetzt fest,

kommt in die MüGA, und da man sie lässt.“

Gefragt, ob man ihn damit kann zitieren, sprach er ja,

davon soll jetzt sein nichts mehr wahr.

Seit je her schon, ihr kennt das Wort

Die CDU will keine Bildung an einem Ort

Ein Kürschen hier, ein Kürschen dort,

am liebsten wär‘ das alles fort.

Wir Bürger lassen uns nicht täuschen

Nicht leise und nicht mit Geräuschen.

Wer gestern noch mit miesen Tricks

Bürger gegen einander ausspielte wie nix,

dem können wir es heut nicht glauben

dass er andres will als Stimmen klauben.



Die Grünen schicken Wilhelm Steitz

Auch sie waren Gegner des Entscheids.

Seit er ein Jahr ist, man glaubt es kaum,

kennt er die Stadt, dies ist kein Traum.

Ganz plötzlich er nun laut verspricht

Der Bürgerentscheid ist unsere Pflicht!

Doch hört man ihm genaustens zu

Kann man nur ganz laut rufen: BUH!

Die VHS, die will er teilen,

in der Fabrik (an der Aktienstrasse) muss was verweilen.

Die Sprachen man dort lernen soll

Verwaltung in die MügA: toll!

Das kostet alles doppelt viel,

doch ist’s egal, man Stimmen will.

Wir Bürger lassen uns nicht täuschen

Nicht leise und nicht mit Geräuschen.

Wer gestern noch mit miesen Tricks

Bürger gegen einander ausspielte wie nix,

dem können wir es heut nicht glauben

dass er andres will als Stimmen klauben.



Viel wird geredet über’s Geld

Mit Zahlen, abstrus wie im Zirkuszelt

Siebenhunderttausend Euro für Miete allein

Ein Jahr Aktienstrasse kostet, das ich nicht fein.

Gerade in Coronazeiten

Wir allen müssen Abstände weiten.

Wie gut wär‘ eine VHS mit Platz

Mit großen Räumen, ein echter Schatz.

So ungeeignet wie auch laut

Niemand mit Freude zur Aktienstrasse schaut.

Wir Bürger lassen uns nicht täuschen

Nicht leise und nicht mit Geräuschen.

Wer gestern noch mit miesen Tricks

Bürger gegen einander ausspielte wie nix,

dem können wir es heut nicht glauben

dass er andres will als Stimmen klauben.



Wir Bürger glauben auch nicht mehr

Dass so viel Platz in der Müga bliebe leer.

Volkshochschulen in Nachbarstädten

Platzen doch aus den Nähten.

Die Politik in Mülheim wollt’s so haben

Doch mündige Bürger werden nicht verzagen.

Wir Bürger lassen uns nicht täuschen

Nicht leise und nicht mit Geräuschen.