Verbrecher machten sich in der Nacht zum Dienstag die leeren Straßen zu nutze. Innerhalb von nur 17 Minuten wurden die Sparkassen Geldautomaten am Heifeskamp und auf dem Parkplatz des VfB Speldorf an der Saarner Straße gesprengt.

Der Sachschaden beträgt 80.000 Euro je Automat, die Beute war hingegen nicht nennenswert. Frank Hötzel, Pressesprecher der Sparkasse, berichtet: "An der Saarner Straße ist der Tresor intakt geblieben und konnte auch nicht entwendet werden. Auch am Heifeskamp konnte ein Großteil der 50-, 20- und 10-Euro-Scheine gesichert werden."

Dennoch zieht die Sparkasse Mülheim nun Konsequenzen. Vier weitere besonders gefährdete Geldautomaten in freistehenden Pavillons werden für die Zeit der Coronakrise stillgelegt. In Styrum am Marktcenter, an der Oberheidstraße, an der Hingbergstraße und auf der Saarner Kuppe wird es kein Geld mehr geben. "40 Automaten sind jedoch noch in Betrieb und auch der Einzelhandel zahlt ja mittlerweile Geld aus", beruhigt Frank Hötzel die Kunden.

Die Isolation und Verunsicherung der Bürger versuchen zur Zeit auch die Trickbetrüger auszunutzen. Per Phishing-Mail oder getürktem Anruf wollen sie an die Kontodaten kommen. Frank Hötzel bittet: "Legen Sie in so einem Fall sofort auf und rufen uns unter Tel. 30005-0 an. Die Sparkassen Mitarbeiter wissen dann, ob der Kunde kontaktiert werden sollte und warum."AR